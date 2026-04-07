Επίδειξη δύναμης από τις ΗΠΑ μετά το τελεσίγραφο Τραμπ: Έχουμε χτυπήσει ως τώρα 13.000 στόχους στο Ιράν και 155 πλοία

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει να απειλεί ότι θα καταστρέψει το Ιράν μέσα σε μια νύχτα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων προς το Ιράν μετά την απόρριψη πρότασης χωρών που μεσολαβούν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός που θα οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ μάλιστα σε μια επίδειξη δύναμης ανακοίνωσαν ότι πάνω από 13.000 «στόχοι» έχουν χτυπηθεί ως τώρα στο Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικοί πύραυλοι από την άλλη εκτοξεύτηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (07.04.2026) εναντίον του Ισραήλ.

Τάνκερ με σημαία Μαλαισίας πέρασε τα Στενά του Ορμούζ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι ένα από τα επτά εμπορικά πλοία μαλαισιανής ιδιοκτησίας, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί μετά το κλείσιμο των Στενών, κατάφερε να εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση και πλέον κατευθύνεται προς τον τελικό προορισμό του. «Το θετικό αποτέλεσμα έρχεται μετά από διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου», συμπεριλαμβανομένηςς τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ και του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν τον περασμένο μήνα, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">We had said that the Islamic Republic of Iran does not forget his friends.The first Malaysian ship passed through the Strait of Hormuz<br><br>Kami telah mengatakan bahawa Republik Islam Iran tidak akan melupakan rakan-rakannya.Kapal Malaysia yang pertama yang telah melalui Selat Hormuz <a href="https://t.co/prDkzivJSO">pic.twitter.com/prDkzivJSO</a></p>— Iran Embassy In Malaysia (@iraninmalaysia) <a href="https://twitter.com/iraninmalaysia/status/2041091636265202043?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα – Ο ΠΟΥ αναστέλλει τις ιατρικές απομακρύνσεις Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν χτες Δευτέρα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μπροστά από σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστινίους στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που επισκιάζει την εύθραυστη εκεχειρία, η οποία υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέσσερις στρατιώτες για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ Η εφημερίδα Yedioth Ahronoth έφερε στο φως πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ έχει θέσει υπό κράτηση εδώ και αρκετές εβδομάδες τέσσερις στρατιώτες, οι οποίοι ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο καιρό, με τους στρατιώτες –που βρίσκονται σε υποχρεωτική θητεία– να κατηγορούνται ότι διατηρούσαν επαφές και συνεργασία με ιρανικές μυστικές υπηρεσίες. Το σχετικό δημοσίευμα της Δευτέρας δημοσιοποιήθηκε κατόπιν μερικής άρσης του απορρήτου. Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα περισσότερα στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά λόγω δικαστικής απαγόρευσης δημοσιοποίησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δρούσαν κατ’ εντολή Ιρανών πρακτόρων, κατασκευάζοντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και πραγματοποιώντας δοκιμές στα υλικά που χρησιμοποιούσαν.

Ομοβροντία ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ Η Χεζμπολάχ αναφέρει σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα social media ότι εκτόξευσε ομοβροντίες με ρουκέτες τις πρωινές ώρες στις πόλεις Μετούλα και Κφαρ Γιουβάλ στο βόρειο Ισραήλ. Η μονάδα πολιτικής προστασίας του ισραηλινού στρατού είχε νωρίτερα εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των πόλεων και αργότερα δήλωσε ότι η απειλή είχε περάσει.

Συναγωγή στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές από αμερικανο-ισραηλινό πύραυλο Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι ένας αμερικανο-ισραηλινός πύραυλος έπληξε μια συναγωγή στο κέντρο της Τεχεράνης. Σε μια ανάρτηση στο Telegram, το Mehr συμπεριέλαβε επίσης ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων που δείχνει διασώστες, κατεστραμμένα βιβλία και σωρούς από ερείπια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A synagogue was flattened in central Tehran on Tuesday after US Israeli strikes, Iran's Mehr News Agency reported <br><br>A synagogue is an establishment where the Jewish community congregates to pray or worship.<a href="https://t.co/DpU9hyGmy5">https://t.co/DpU9hyGmy5</a><a href="https://t.co/TXgF4nc0Mq">https://t.co/TXgF4nc0Mq</a> <a href="https://t.co/hz57HJtk8O">pic.twitter.com/hz57HJtk8O</a></p>— Saad Abedine (@SaadAbedine) <a href="https://twitter.com/SaadAbedine/status/2041357599480709435?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν Δυο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας. Το Ιράκ έχει συρθεί σ’ έναν πόλεμο που ήθελε να αποφύγει οπωσδήποτε, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη επιτίθενται εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο ιρακινό έδαφος και υφίστανται αεροπορικά πλήγματα αποδιδόμενα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους, συντρίμμια έπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου και τα συντρίμμια τους κατέπεσαν γύρω από ενεργειακές υποδομές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ριάντ. «Επτά βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευτεί εναντίον του ανατολικού τομέα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Συντρίμμια των πυραύλων αυτών κατέπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με ανακοινωθέν στα αραβικά στον επίσημο λογαριασμό του θεσμού στο X.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Πριν από λίγο, ακούστηκαν εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης και της Καράτζ», γειτονικής πόλης δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δυο ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα MEHR και FARS, που δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να τους αναχαιτίσουν. «Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις 03:27 (ώρα Ελλάδας), περίπου ένα τέταρτο προτού ο συναγερμός αρθεί (στις 03:43).

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 13.000 «στόχοι χτυπήθηκαν» στον πόλεμο κατά του Ιράν Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ηγείται των επιθέσεων κατά του Ιράν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους. Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα social media η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σημειώνοντας ότι αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υποβρύχια συμμετέχουν στην επιχείρηση Epic Fury, καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών που κυμαίνεται από μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth έως βομβαρδιστικά B-52.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Operation Epic Fury: April 6th Update <a href="https://t.co/PjsR1eYB1W">pic.twitter.com/PjsR1eYB1W</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2041251108224417869?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>