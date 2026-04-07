Μουρτζούκου: Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για απολογία
Εξελίξεις καταγράφονται σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τους θανάτους τεσσάρων παιδιών. Η 25χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, αυτή τη φορά ως κατηγορούμενη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, που σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυξία.
Η κατηγορούμενη θα μεταχθεί από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της.
Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως η υπεράσπιση χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία:
«Πρέπει να ενημερωθούμε πλήρως για τα στοιχεία που οδήγησαν στην ποινική δίωξη. Η εντολέας μου επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η απολογία θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, σε συνεννόηση με την Ανακρίτρια.
Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη, όταν είχε κληθεί αρχικά να καταθέσει ως ύποπτη, είχε περιγράψει γραπτώς τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα, την οποία –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– δεν προτίθεται να διαφοροποιήσει.
