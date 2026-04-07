Αίγιο: Διακοπή νερού λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό

Σε διακοπή υδροδότησης προχώρησε από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης το δίκτυο ύδρευσης στο Αίγιο, εξαιτίας σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αγωγό στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, η διακοπή ξεκίνησε στις 7:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Χωρίς νερό παραμένουν περιοχές που εκτείνονται από την οδό Μελετοπούλων έως και την Κλεομένους Οικονόμου, καθώς και στο τμήμα μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Μητροπόλεως.

Τα συνεργεία της επιχείρησης βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της υδροδότησης στην περιοχή.