Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας: Πασχαλινές ευχές από τους «ήρωες της υγείας», που δεν γνωρίζουν από αργίες- ΦΩΤΟ

Ενώ η πλειονότητα των πολιτών γιορτάζει την Ανάσταση στην ασφάλεια και τη ζεστασιά της οικογένειάς της, εκατοντάδες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας παραμένουν στη θέση τους, με αίσθηση καθήκοντος που δεν γνωρίζει αργίες.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Μιχάλης Στελλάτος, βρήκε τη στιγμή να εκφράσει μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης την αλληλεγγύη του στους συναδέλφους που βρίσκονταν σε βάρδια αυτό το Πάσχα και να θυμίσει σε όλους ότι στα παράθυρα των θαλάμων, το φως της Ανάστασης φτάνει και εκεί.

Αναλυτικά, η ανάρτησή του: «Ανταλλαγή ευχών με τους Συναδέλφους που είναι βάρδια αυτές τις άγιες μέρες. Μέσα από το φως της Αναστάσεως που για όλους είναι ίδιο, να είναι φως ελπίδας αλληλεγγύης και δύναμης. Ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς, δύναμη στους εργαζόμενους.»