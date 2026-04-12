Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
Νέα Σμύρνη: Νεκρή ηλικιωμένη από πυρκαγιά σε διαμέρισμα- Δεν πρόλαβε να σωθεί από τις φλόγες

Τραγωδία το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου

Τραγωδία σκίασε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στη Νέα Σμύρνη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Βιζυηνού, με τραγικό κατάληξη τον θάνατο μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου, ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο,  πληροφορία που επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο. Από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.

Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, που δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο διαμέρισμά της.

 Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες, έξι οχήματα, καθώς και ένα ειδικό εναέριο όχημα πλατφόρμας.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως η φωτιά ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και η Πυροσβεστική δυσκολεύτηκε να προσεγγίσει το σημείο.

 

["\u039d\u03ad\u03b1 \u03a3\u03bc\u03cd\u03c1\u03bd\u03b7 ","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac "]
