Το «Χριστός Ανέστη» ήχησε από άκρη σε άκρη της Ελλάδας- ΒΙΝΤΕΟ

Με βαθιά κατάνυξη και ταυτόχρονα με εξαιρετική λαμπρότητα, η Ανάσταση του Κυρίου τιμήθηκε φέτος σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Από τις μεγαλουπόλεις έως τα πιο απομακρυσμένα χωριά, οι εκκλησίες γέμισαν ασφυκτικά από πιστούς που έσπευσαν να μετάσχουν στην πιο ιερή στιγμή του χριστιανικού εορτολογίου.

Χιλιάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, οικογένειες και μεμονωμένοι πιστοί, συγκεντρώθηκαν έξω από τους ναούς κρατώντας λαμπάδες, περιμένοντας με αγωνία τη μεγάλη εκείνη στιγμή. Όταν ο ιερέας εξεφώνησε το «Χριστός Ανέστη», χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε μια κοινή ομολογία πίστης, ενώ τα φώτα των κεριών φώτισαν συμβολικά τη νύχτα.

Η Ανάσταση, η πιο σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας, εορτάστηκε για άλλη μια χρονιά με το ίδιο ανεπανάληπτο δέος και χαρά που χαρακτηρίζει αυτή την ξεχωριστή παράδοση εδώ και αιώνες.