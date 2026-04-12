Άγρια κόντρα Νετανιάχου- Ερντογάν: Αλληλοκατηγορίες για εγκλήματα και σφαγές

Νέα κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με φόντο την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιτέθηκε με σφοδρότητα, στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον για σφαγές Κούρδων αλλά και για την υποστήριξη που παρέχει στο Ιράν.

Η αρχή της κόντρας ξεκίνησε όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από ΗΠΑ και Ιράν, προειδοποίησε για «δυνητικές προκλήσεις και δολιοφθορές» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν. Ταυτόχρονα, επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνοντάς τον να καταλήξει σε συμφωνία μαζί με Ισραήλ και Ιράν για ειρήνη. Με τη σειρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγραψε στο Χ, χθες το βράδυ: «Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των συμμάχων του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους βοηθά και σφαγιάζει τους κούρδους πολίτες του».

Η προεδρία της Τουρκίας αντέδρασε στην φραστική επίθεση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκαλώντας τον «εγκληματία».

«Ο Νετανιάχου, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα κι επιτίθεται σε επτά χώρες της περιοχής, έχει το θράσος στην απελπισία του να στοχοποιεί τον αξιοσέβαστο πρόεδρό μας», ανέφερε ο Μπουρχανετίν Ντουράν.

Ο «εγκληματίας» αυτός, σε βάρος του οποίου «εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης», «σέρνει την περιοχή στο χάος και στη σύγκρουση στο πλαίσιο της στρατηγικής του για να επιβιώσει πολιτικά», πρόσθεσε.

Η Τουρκία ετοιμάζει διώξεις κατά Ισραηλινών πολιτικών

Η νέα κλιμάκωση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ έρχεται με φόντο την ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ότι ετοιμάζεται να ασκήσει διώξεις σε βάρος 35 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατζ και του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για την αναχαίτιση ανοιχτά της Γάζας το περασμένο καλοκαίρι του «Στόλου της Ελευθερίας», που προσπάθησε -μάταια- να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.

Το κατηγορητήριο αυτό, με κυρίως συμβολική σημασία, ζητεί να επιβληθούν ποινές κάθειρξης χιλιάδων χρόνων για «γενοκτονία», «στέρηση της ελευθερίας» και «βασανισμούς», σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος έκρινε ότι οι δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν δείχνουν παρά την «δυσαρέσκεια» και την «ενοχή» του, ενώ ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ότι έκανε λόγο για «παράλογη» και «ανυπόστατη» τοποθέτηση.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ πολυβόλησε επίσης φραστικά τον πρόεδρο της Τουρκίας μέσω X.

Ο Ρετζέπ Ερντογάν, που αποδείχτηκε «χάρτινος τίγρης» αφού «δεν αντέδρασε στις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της τουρκικής επικράτειας», καταφεύγει «στον αντισημιτισμό» και «σε δίκες-παρωδίες στην Τουρκία εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών του Ισραήλ», υποστήριξε.

«Πόσο μεγάλος παραλογισμός. Μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που σφάγιασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ -το οποίο αμύνεται έναντι των συμμάχων του της Χαμάς- για γενοκτονία», συνέχισε ο υπουργός, προσθέτοντας δηκτικά πως «καλύτερα θα έκανε» αν «σιωπούσε».