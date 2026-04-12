Πάσχα: Ο καιρός δίνει το «πράσινο φως» για σούβλισμα

Η Κυριακή του Πάσχα βρίσκει την Ελλάδα με ένα μεταβλητό, αλλά γενικά ευνοϊκό καιρικό σκηνικό για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία.

Τοπικές νεφώσεις και βροχές εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 22°C.

Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα χαρακτηρίσουν τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας πιθανόν να σημειωθούν το μεσημέρι, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ωστόσο, ο καιρός φαίνεται πως θα βοηθήσει το σούβλισμα του αρνιού, καθώς στις περισσότερες περιοχές θα επικρατούν γενικά καλές συνθήκες.

Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά, με τη νέα εβδομάδα να ξεκινά με αρκετή ζέστη. Συνολικά, ένα ανοιξιάτικο Πάσχα με ήπιες συνθήκες που επιτρέπουν την απόλαυση του πασχαλινού τραπεζιού.