Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Απριλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 12 Απριλίου γιορτάζουν πολλά γνωστά και αγαπημένα ονόματα, καθώς η ημέρα του Αγίου Πάσχα συνδέεται με ονομαστικές εορτές που ξεχωρίζουν.

Ποιοι γιορτάζουν

Η ημέρα του Πάσχα είναι από τις σημαντικότερες της Ορθοδοξίας και συνοδεύεται από πλήθος ονομάτων που έχουν την τιμητική τους.

Σήμερα γιορτάζουν οι Ακάκιος, Κάχι, Κάκι, Ανθούσα, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα, Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης, Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα και Λίλα.

Τι τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά το Άγιο Πάσχα, δηλαδή την Ανάσταση του Κυρίου, καθώς και τη μνήμη του Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, της Οσίας Ανθούσας και του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Άγιο Πάσχα

Το Άγιο Πάσχα είναι η μεγαλύτερη εορτή της Ορθοδοξίας και η κορυφαία στιγμή του εκκλησιαστικού έτους, καθώς τιμάται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η ημέρα αυτή εκφράζει τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και αποτελεί το κέντρο της Χριστιανικής πίστης.

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το γεγονός που γεμίζει με ελπίδα, χαρά και φως τους πιστούς. Από το βράδυ της Αναστάσεως και καθ’ όλη την Κυριακή του Πάσχα, οι ναοί και οι οικογένειες ζουν σε κλίμα πανηγυρικό, με το μήνυμα «Χριστός Ανέστη» να κυριαρχεί παντού.

Στη θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, το Πάσχα είναι το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, από τη φθορά στην αφθαρσία και από τη λύπη στη χαρά. Η εορτή αυτή έχει βαθιά πνευματική σημασία και συνδέεται με τη σωτηρία του ανθρώπου και την υπόσχεση της αιώνιας ζωής.

Το Πάσχα είναι κινητή εορτή και η ημερομηνία του αλλάζει κάθε χρόνο, ωστόσο παραμένει η πιο λαμπρή και πιο πανηγυρική ημέρα της Ορθοδοξίας.