Καβάλα: Χωρίς κάθισμα ασφαλείας, στην αγκαλιά της μητέρας του- Έτσι έχασε τη ζωή του το τριών χρονών παιδί

Ανείπωτη τραγωδία συγκλόνισε την Καβάλα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ένα παιδί μόλις τριών ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών, κοντά στο Παλαιοχώρι, μετά από μετωπική σύγκρουση ταξί με ΙΧ όχημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε ήδη νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, παρά την άμεση κινητοποίηση διασωστών και της Πυροσβεστικής που προχώρησε σε απεγκλωβισμό των επιβατών.

Το τρίχρονο παιδί φέρεται να καθόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στη θέση του συνοδηγού, χωρίς ειδικό κάθισμα ασφαλείας.

Η μητέρα τραυματίστηκε βαρύτατα και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, με την κατάστασή της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Το άλλο παιδί της οικογένειας, αγόρι 10 ετών, παρουσιάζει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας που οδηγούσε δεν φαίνεται να έχει σοβαρό τραυματισμό. Η τοπική κοινωνία βυθίστηκε στο πένθος από την ανείπωτη απώλεια.