Απόπειρα ληστείας στο Θέρμο: Οι δράστες διέσχισαν πεζοί την περιοχή- Επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους στην Τριχωνίδα

Σκηνές που παραπέμπουν σε οργανωμένη εγκληματική δράση εκτυλίχθηκαν στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου σημειώθηκε απόπειρα ληστείας σε κατοικία, με τους δράστες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μεθοδικότητα τόσο πριν όσο και μετά την ενέργειά τους.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι κακοποιοί προσέγγισαν τον στόχο τους πεζοί, διανύοντας απόσταση για περίπου έξι ώρες μέσα στη νύχτα. Η επιλογή αυτή εκτιμάται από τις Αρχές ως κίνηση αποφυγής εντοπισμού.

Κατά τη διαφυγή τους, φέρονται να προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη αλλά ενδεικτική κίνηση: πέταξαν τα ρούχα τους στη λίμνη Τριχωνίδα, επιχειρώντας να εξαφανίσουν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους, όπως DNA ή άλλα εγκληματολογικά ευρήματα.

Το χρονικό

Το περασμένο Σάββατο βράδυ οι δύο δραπέτες, και ένας συνεργός τους ο οποίος το 2019 είχε αποδράσει με κινηματογραφικό τρόπο από την Διεύθυνση Μεταγωγών στη Πέτρου Ράλλη, μπήκαν στη μονοκατοικία ακινητοποίησαν την σύζυγο και στη συνέχεια τον επιχειρηματία, ο οποίος πάλεψε μαζί τους και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

Την φασαρία άκουσαν οι γείτονες, που ενημέρωσαν το γιο των θυμάτων.

Ο νεαρός έφτασε στο σπίτι των γονιών του, κυνήγησε τους επίδοξους ληστές οι οποίοι πυροβόλησαν στο αέρα για να διαφύγουν.

Επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που βλέπουμε στη φωτογραφία, το οδηγούσε η 35χρονη συνεργός τους και τους μετέφερε σε μονοκατοικία που είχαν νοικιάσει στον οικισμό Μαραθιάς.

Αστυνομικοί εντόπισαν το κρησφύγετο και όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 35χρονη έφυγε από την οικία, το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο δραπέτες που κρύβονταν στο χώρο αποσκευών του οχήματος.

Συνελήφθη και η οδηγός αλλά και ο τέταρτος συνεργός τους που είχε παραμείνει στη νοικιασμένο σπίτι. Και τα τέσσερα μέλη της συμμορίας οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.