ΔΕΙΤΕ Φωτογραφίες από την πρεμιέρα του φιλμ "Pillion"

Από τις 19/2 ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας το φιλμ "Pillion", ένα τολμηρό ερωτικό δράμα γύρω από μια σχέση εξουσίας και υποταγής. Τρυφερό και αναπολογητικό, το πολυαναμενόμενο "Pillion" του Harry Lighton που ήδη έχει κάνμει αίσθηση στο εξωτερικό (το Βρετανικό περιοδικό Empire είχε μεγάλο αφιέρωμα) διανέμεται από το Cinobo.

Η avant première του φιλμ που θεωρείται η κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Cinobo Πατησίων την περασμένη Τρίτη 17-2.

Ένα ερωτικό γράμμα προς τους ανθρώπους που νιώθουν πιο άνετα στη θέση του συνοδηγού, έρχεται επιτέλους στις ελληνικές αίθουσες από τις 19 Φεβρουαρίου. Το "Pillion" κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από το Cinobo, το οποίο διοργάνωσε μια avant première και ένα δυναμικό party, για να το γιορτάσει.

Η ειδική προβολή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο ιστορικό Cinobo Πατησίων, που μεταμορφώθηκε στον απόλυτο underground κινηματογραφικό προορισμό για να υποδεχτεί τους φανς των πρωταγωνιστών της ταινίας, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και Χάρι Μέλινγκ που κερδίζουν και τον πιο απαιτητικό θεατή με τις ερμηνείες τους. Την προβολή παρακολούθησαν άνθρωποι της τέχνης και φίλοι του Cinobo, που μπήκαν πρώτοι στο σύμπαν του Pillion τηρώντας το dress code που όριζε leather outfits.

Ανάμεσά τους οι Θέμις Μπαζάκα, Μαρίνα Σάττι, Μίνως Θεοχάρης, Γιώργος Καραμίχος, Δημήτρης Κίτσος, Άγγελος Μπράτης, Τζένη Μπότση, Μαριέλλα Σαββίδου, Μελισσάνθη Μάχουτ, Θάνος Λέκκας, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Δημήτρης Τσίκλης, Εύη Καλογηροπούλου, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Τζεφ Μοντάνα, Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι και άνθρωποι των Media.

Αμέσως μετά την προβολή ακολούθησε party στο ατμοσφαιρικό bar του Cinobo Πατησίων, με ένα ανατρεπτικό dj set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature cocktails από το Jameson.

Η πιο αναπάντεχα τρυφερή ταινία της χρονιάς περιλαμβάνει έναν αδιανόητα σέξι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ερωτικές σκηνές που δεν έχετε ξαναδεί στο σινεμά, BDSM και μηχανές μεγάλου κυβισμού.

Κερδίζοντας Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννών, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου, Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού (Χάρι Μέλινγκ) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και 3 υποψηφιότητες για BAFTA, το "Pillion" έχει αγαπηθεί παγκοσμίως από τους κριτικούς, που μιλάνε για την κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς.

To "Pillion" ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα το επόμενο διάστημα.

Οι φωτογραφίες από την avant première έχουν credits: Θάλεια Γαλανοπούλου.

Οι φωτ. μας εστάλησαν από την εταιρεία διανομής.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ