Αθηναϊκή πρεμιέρα για την ταινία "Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ" - Παίζει και η Μαρία Καλλιμάνη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2026 στο Cinobo ΟΠΕΡΑ.

Φίλοι του σινεμά, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δημοσιογράφοι και καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό χώρο παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την τρίτη (3η) μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη, παρουσία του ιδίου, του καστ και συντελεστών.

Ο Γιάννης Καλφακάκος, CEO της εταιρείας διανομής Tanweer, στον εναρκτήριο λόγο του, ευχαρίστησε τους συμπαραγωγούς για την υποστήριξή τους στην ταινία και καλωσόρισε τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη της ταινίας στη σκηνή.

Έγινε αναφορά στην λαμπρή φεστιβαλική πορεία της ταινίας, η οποία περιλαμβάνει πέντε βραβεία εκτός διαγωνιστικού τμήματος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθώς και συμμετοχές σε φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία το Νεανικό και Παιδικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Black Nights στο Τάλιν (PÖFF) και το νεανικό τμήμα Youth Film U18 του Cottbus Film Festival.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Γεωργόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της προβολής, κάλεσε στη σκηνή τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, οι οποίοι έλαβαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Σύνοψη

Η Δάφνη, μια αθλήτρια του Τζούντο από την Ικαρία, είναι έτοιμη να απλώσει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον Δάσκαλο Γιούρι στην μεγάλη πόλη και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων. Ο Γιούρι, που για λόγους άγνωστους, έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο του Τζούντο τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει ψάχνοντας μια καινούργια αρχή, ενώ η Δάφνη μεταβαίνει από την ξεγνοιασιά της εφηβείας στον δύσκολο κόσμο της ενηλικίωσης.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία γύρω από κάποιο άθλημα. Έχοντας υπάρξει αθλητής του Τζούντο για αρκετά χρόνια, και κατά την ενηλικίωση μου, αποφάσισα να αναπτύξω μια ιστορία ενηλικίωσης με φόντο ένα άθλημα που γνωρίζω καλά. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα με αυστηρές ηθικές αρχές, και προσωπικά υπήρξα πολύ τυχερός που είχα έναν δάσκαλο που ήταν ταυτόχρονα και μέντορας. Το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» είναι μια απόπειρα επανεξέτασης των «Αθλητικών ταινιών» (Sports Films), ένα είδος ταινιών με το οποίο μεγάλωσα. Η ιστορία της Πάττυ είναι μια ιστορία γύρω από την σχέση μεταξύ ενός Sensei (Δάσκαλος Τζούντο) και ενός Τζουντάκα (μαθητή τζούντο) μια ιστορία αρχετυπική. Μια ιστορία που γνωρίζουμε όλοι αλλά στην περίπτωση της «Πάττυ» ειπωμένη μέσα από το πρίσμα της εποχής της. Πιστεύω πως με την «Πάττυ» έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και την συγκίνηση. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα που απαιτεί σωματική επαφή κι αυτή η επαφή είναι εύκολο να παρεξηγηθεί.

*Ο Γιώργος Γεωργόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στην σχολή Σταυράκου και μετέπειτα Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης. Ακόμα, σπούδασε Ευρωπαϊκό πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μεγάλη επιρροή που τον ώθησε προς το σινεμά ήταν ο πατέρας του που υπήρξε Διευθυντής Φωτογραφίας σε πολλές κλασσικές Ελληνικές ταινίες. Ταυτόχρονα με τις σπουδές του ξεκίνησε την καριέρα του σαν μοντέρ και μετέπειτα σαν σκηνοθέτης παραγωγός κυρίως σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες ντοκιμαντέρ και επιμορφωτικές εκπομπές για την ελληνική τηλεόραση.

Credits



Πρωταγωνιστούν οι: Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Τάσος Νούσιας, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη, ο Αντώνης Κοτζιάς, κ.α.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργόπουλος



Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη GSC | Βοηθός Σκηνοθέτη: Μίλτος Ντζούνης | Σκηνογράφος: Έλενα Βαρδαβά | Ενδυματολόγος: Βασιλεία Ροζάνα | Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μυτά | Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος | Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος / Μαριλένα Ορφανού| Ηχοληψία: Νίκος Έξαρχος Casting Director: Σταύρος Ράπτης | Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης | Σχεδιασμός Ήχου: Άρης Λουζιώτης | Color grading: Γρηγόρης Αρβανίτης | VFX: Yafka | Παραγωγοί: Στέφανος Κουτσαρδάκης / Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος / Φένια Κοσοβίτσα | Executive Producers: Βαγγέλης Μουρίκης / Αντώνης Κοτζιάς / Γιώργος Γεωργόπουλος / Κώστας Βαρυμπομπιώτης / Ανδρέας Ζουπάνος Κριτικός

Μια παραγωγή των CHAOTIC GOOD PRODUCTIONS / FALIRO HOUSE PRODUCTIONS / BLONDE AUDIO VISUAL PRODUCTIONS

σε συμπαραγωγή με τους EKKOMEΔ / ΕΡΤ Α.Ε

World Sales: TVCO International Distributions / Minerva Pictures

Διανομή: Tanweer Alliances S.A.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και είναι πιθανό να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Οι φωτ. εστάλησαν από την εταιρεία διανομής.

