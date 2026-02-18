Πέθανε ο Τομ Νούναν, ο «ιδανικός κακός» του RoboCop

Ο Τομ Νούναν, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός για τους ρόλους του στα «RoboCop 2» και «Last Action Hero», πέθανε σε ηλικία 74 ετών

Η Κάρεν Σίλας, συμπρωταγωνίστριά του στο «What Happened Was», ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση την Τετάρτη.

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

«Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Τομ Νούναν, έφυγε ήρεμα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2026», έγραψε η Σίλας σε συγκινητική ανάρτησή της στο Instagram.

«Το να δουλέψω μαζί του στο πρωτότυπο off-Broadway έργο του “What Happened Was…” στο Paradise Factory Theatre στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήταν σημείο καμπής για μένα και την καριέρα μου, που συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή και τη δουλειά μου ως ηθοποιού», πρόσθεσε.

Η 62χρονη χαρακτήρισε τη μεταφορά του έργου στον κινηματογράφο το 1994 ως μία από τις «πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες του αμερικανικού σινεμά», πριν αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα και την κληρονομιά του.

Γεννημένος το 1951 στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, ο Νούναν ξεκίνησε από το θέατρο και εμφανίστηκε στην αυθεντική off-Broadway παραγωγή του διάσημου έργου του Σαμ Σέπαρντ «Buried Child» το 1978.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1980 με την κωμικοδραματική ταινία «Willie & Phil», ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε και στα «Gloria» και «Heaven’s Gate».

Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε το 1986, όταν ενσάρκωσε τον βασικό ανταγωνιστή Φράνσις Ντόλαρχαϊντ απέναντι στον πράκτορα του FBI Γουίλ Γκράχαμ (τον οποίο υποδύθηκε ο Γουίλιαμ Πίτερσεν) στο αστυνομικό θρίλερ «Manhunter».

Έναν χρόνο αργότερα πρωταγωνίστησε ως το τέρας του Φρανκενστάιν στην ταινία τρόμου-κωμωδία «The Monster Squad» του Φρεντ Ντέκερ.

Ο σκηνοθέτης, σε δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, χαρακτήρισε τον Νούναν «από τα σημαντικότερα κεφάλαια της –έστω και μικρής– φιλμογραφίας μου», προσθέτοντας ότι «ο κόσμος έχασε ένα μεγάλο ταλέντο».

Αφού καθιερώθηκε ως «ο ιδανικός κακός», όπως τον αποκάλεσε ένας θαυμαστής, στα «Manhunter» και «The Monster Squad», ο Νούναν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Κέιν στο «RoboCop 2» (1990) του Ίρβιν Κέρσνερ. Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας, που αποτέλεσε συνέχεια της επιτυχίας του 1987, ο Πίτερ Γουέλερ επέστρεψε στον ομώνυμο ρόλο, ενώ ο Νούναν υποδύθηκε τον αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών Nuke και, αργότερα στην ταινία, τον RoboCop 2.

Τρία χρόνια μετά, ο ηθοποιός –και πλέον και σκηνοθέτης– ενσάρκωσε ακόμη έναν ανταγωνιστή, τον Ripper, απέναντι στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, που υποδυόταν τον ντετέκτιβ Τζακ Σλέιτερ, στην ταινία «Last Action Hero» (1993).