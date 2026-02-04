Πάτρα: Με επιτυχία η 3η Καρναβαλική Παρέλαση στον χώρο της "Μέριμνας"

Άνηθος, σπανάκι, ρύζι… και το Καρναβάλι στη «Μέριμνα» αρχίζει! Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, ο όμορφος προαύλιος χώρος του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών "Μέριμνα", γέμισε χρώματα, μουσικές και χαμόγελα, καθώς πραγματοποιήθηκε η 3η Καρναβαλική Παρέλαση της «Μέριμνας», σε μια γιορτινή δράση γεμάτη ρυθμό και αποκριάτικη διάθεση.

Στην παρέλαση συμμετείχαν 15 πληρώματα/καρναβαλιστές, αποτελούμενα από όλα τα τμήματα του Κέντρου μας,καθώς και ομάδες από: τον Σύλλογο για την Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση ΑμεΑ «ΜΑΧΗΤΕΣ», το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ του Συλλόγου «Αλκυόνη».

Όλοι αποδέχθηκαν με χαρά την πρόσκληση της Μέριμνας, συμμετέχοντας σε μια κοινή καρναβαλική δράση αλληλεπίδρασης, χαράς και συμπερίληψης, όπου κάθε πλήρωμα είχε το δικό του λάβαρο, ονομασία και στολή!

Τραγούδι, χορός και αποκριάτικο κέφι ένωσαν τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής στο καρναβαλικό πνεύμα σε όσους ωφελούμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις, που γίνονται κατά την αποκριάτικη περίοδο στις πόλεις.

Η καρναβαλική παρέλαση ολοκληρώθηκε, όπως επιβάλλει το έθιμο, με τον αγαπημένο σε όλη την Ελλάδα «Σοκολατοπόλεμο», σκορπίζοντας γέλια και… γλυκές εκπλήξεις!

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται από τη "Μέριμνα":

στον Δήμο Πατρέων για το καρναβαλικό μουσικό άρμα που πλαισίωσε την εκδήλωση,

στην ΚΕΔΗΠ για τη συνεργασία και την προσφορά σοκολατών,

στην τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, κα Μαρία Αγουρίδη,

στην μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, o «Τζίτζικας» ενσαρκωμένος από την «ξυλοπόδαρη» Μαρία Βάρσου των X-Saltibagos,

στον Διευθυντή του Εργαστηρίου Μουσικής «Ρυθμότοπος» κ. Άκη Χατζημικέ και την ομάδα ΤΑΡΑΤΑ ΤΖΟΥΜ, για τους καρναβαλικούς ρυθμούς και τον παλμό των κρουστών,

στην εταιρία «Σκλαβενίτης» για την προσφορά σοκολατών,

τον φωτογράφο κ. Δημήτρη Λαγογιάννη και το Φωτογραφείο «Παύλος Ανθόπουλος » για τη δωρεάν φωτογραφική κάλυψη,

τις Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς συμμετοχής των ωφελούμενων, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν με καρναβαλική διάθεση στην υλοποίηση της δράσης (προσωπικό, γονείς, κηδεμόνες και φίλους).



*Ανανεώνουμε το Ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά για μια ακόμη καρναβαλική ημέρα, γεμάτη χαρά, κέφι και χορό και σας ευχόμαστε από καρδιάς Καλό Καρναβάλι!, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

*Πρόεδρος του Δ.Σ. στη "Μέριμνα" είναι ο Ανδρέας Δημητρακόπουλος και Γραμματέας ο Νικόλαος Μαρκάτος.