Καιρός - Αλλάζει το σκηνικό: Διαδοχικές κακοκαιρίες τις ημέρες των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιά με παγωνιά

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μια νέα κακοκαιρία που θα έρθει από τον Κόλπο της Σύρτης θα επηρεάσει τη χώρα μας φέρνοντας κρύο και βροχές.

Επισημαίνει μάλιστα ότι έρχονται διαδοχικά κύματα και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε παγωνιά την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη η κακοκαιρία θα ξεκινήσει Σαββατοκύριακο με το κρύο να κάνει αισθητή την εμφάνισή του, ενώ δεν αποκλείονται χιόνια στα ορεινά. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση μιλά για Πρωτοχρονιά και καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες.

Επισημαίνει μάλιστα ότι ο καιρός μπορεί να κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα και τις πρώτες ημέρες του χρόνου.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Νέα κακοκαιρία από τον Κόλπο της Σύρτης. Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να “ξεκλειδώσει” την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά.