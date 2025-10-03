Global Sumud Flotilla: Αντίδραση της Αθήνας για τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό που χλευάζει τους απαχθέντες

Το ελληνικό ΥΠΕΞ προχώρησε σε ανακοίνωση αναφορικά με την κατάσταση 27 Ελλήνων του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές Αρχές και κρατούνται στις φυλακές Κετζιότ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ επισκέφθηκε τους κρατούμενους, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή. «Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους».

Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά «στην απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”, μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου».

Για το περιστατικό, με εντολή του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. «Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών» αναφέρει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους”.

Ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο λιμάνι Ασντόντ, ο υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καταγράφηκε σε βίντεο να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες», ενώ στεκόταν μπροστά τους. «Αυτοί είναι οι τρομοκράτες του στολίσκου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, ο ίδιος ζήτησε να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

«Η απόφαση του πρωθυπουργού να επιτρέψει στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας που συμμετείχαν στη νηοπομπή να επιστρέψουν στις χώρες τους είναι λανθασμένη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να παραμείνουν εδώ, στις ισραηλινές φυλακές, για αρκετούς μήνες, ώστε να βιώσουν την ατμόσφαιρα στην πτέρυγα των τρομοκρατών. Είναι απαράδεκτο ο πρωθυπουργός να τους στέλνει πίσω. Τους στέλνουμε πίσω και αυτοί επιστρέφουν ξανά και ξανά» ισχυρίστηκε.



