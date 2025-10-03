Back to Top
Πάτρα: Δικυκλιστής αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο

Στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Μακεδονίας

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Μακεδονίας, ένα επιβατικό ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του κρίθηκε ελαφρύς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση για να διακριβώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

