Αμαλιάδα: Βίντεο από την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Αμαλιάδας.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής κι όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA, συνολικά εισέβαλαν τέσσερις διαρρήκτες.

Οι δράστες σήκωσαν το ρολό ασφαλείας, που προστάτευε την είσοδο της επιχείρησης, και στη συνέχεια εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο.

Με τα χαρακτηριστικά τους να είναι καλυμμένα αρχίζουν οι διαρρήκτες να αφαιρούν από τις προθήκες τα κοσμήματα.

Οι δράστες “έφραξαν” το δρόμο που οδηγούσε στο σημείο αφήνοντας το αυτοκίνητό τους στη μέση της οδού με αλάρμ προκειμένου να κάνουν… ήσυχοι τη… δουλειά τους.

Mε λοστούς έσπασαν την τζαμαρία, εισέβαλαν στο εσωτερικό και μέσα σε λιγότερα από δύο λεπτά είχαν αδειάσει τις προθήκες, εξαφανιζόμενοι πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη είχε κλαπεί πριν από μερικές μέρες από την περιοχή της Μανωλάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Δεν αποκλείεται η σπείρα να έχει πραγματοποιήσει και άλλα παρόμοια «χτυπήματα» στην Ηλεία και γειτονικούς νομούς.