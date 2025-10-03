Αστυνομική επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας- Τέσσερις συλλήψεις

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διάφορες περιοχές της Αττικής για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα και την εμπλοκή τους σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε επιχείρηση του «ελληνικού FBI», με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με σκοπό τον εντοπισμό και σύλληψη των τεσσάρων.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ένας Ελληνας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• αεροβόλο πιστόλι,

• 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

• σιδηρογροθιά,

• διάφανη συσκευασία που περιείχε μεταλλικές μπίλιες,

• φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, καθαρού βάρους 165 γραμμαρίων,

• 1 γραμμάριο κάνναβης,

• 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 115 γραμμαρίων,

• ζυγαριά ακριβείας,

• καταφανώς πλαστά προσωπικά έγγραφα και

• το χρηματικό ποσό των 1.045 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.