Μαφία με «πλοκάμια» στην Ευρώπη: Τουρκικά κυκλώματα στο ραντάρ της ΕΥΠ

Στο στόχαστρο της ΕΥΠ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκονταν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Αττική, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής ομάδας που αριθμεί τουλάχιστον 40 άτομα και δραστηριοποιείται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ηρωίνης και κάνναβης μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ισπανίας.

Εχουν προκύψει ακόμα ενδείξεις για διασύνδεση των μελών του εγκληματικού δικτύου με υποθέσεις εμπορίας όπλων αλλά και διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, με ταχύπλοα σκάφη.

Στους έξι 6 συλληφθέντες συγκαταλέγεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της σπείρας, 29 ετών γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη, γνωστός με το ψευδώνυμο REIZ.

Σε βάρος του εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για 7 αδικήματα μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Σύμφωνα με όσα υπάρχουν αποτυπωμένα στα πληροφοριακά δελτία της ΕΥΠ και έχουν κοινοποιηθεί στα στελέχη του ελληνικού FBI, ο 29χρονος διέμενε μαζί με την επίσης διωκόμενη (στην Τουρκία) σύζυγό του, σε πολυτελή βίλα στον Ωρωπό. Πρόκειται για ένα από τα σπίτια που ερευνήθηκαν κατά τη χθεσινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΥΠ, τα μέλη του συγκεκριμένου εγκληματικού δικτύου διατηρούν επαφές με έτερη εγκληματική οργάνωση με έδρα την Τουρκία, ο αρχηγός της οποίας δολοφονήθηκε σε ενέδρα το 1999.

Ακόμα έχουν προκύψει διασυνδέσεις τους με δύο ισχυρούς Τούρκους με έδρα την Ισπανία, στους οποίους αποδίδεται συντονιστικός ρόλος στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 29χρονος συλληφθείς φέρεται να έχει ταξιδέψει δύο φορές στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενώ από την έρευνα της ΕΥΠ έχουν βρεθεί ροές σημαντικών χρηματικών ποσών μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ισπανίας, μέσω εταιρειών μεταφοράς συναλλάγματος.

Στους 6 συλληφθέντες περιλαμβάνεται και ο αδελφός του 29χρονου φερόμενου αρχηγού.

Ο πατέρας των δύο νεαρών έχει συλληφθεί για διακίνηση κοκαΐνης και είναι γνωστός στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Μάγειρας» λόγω της εξειδίκευσής του στην επεξεργασία κοκαΐνης.

Συνελήφθη τον Απρίλιο του 2019 και οδηγήθηκε σε φυλακές της Τουρκίας απ’ όπου απέδρασε.

Η ΕΥΠ έχει συντάξει και διαβιβάσει στην ΕΛ.ΑΣ. διαδοχικά τρία πληροφοριακά δελτία για τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, με το «ελληνικό FBI» να συνεχίζει τις επιχειρήσεις με στόχο τον περιορισμό της δράσης της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

kathimerini.gr