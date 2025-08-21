Μεσογειακή ένταση: Ο Χαφτάρ ανοίγει τον δρόμο για τουρκικές έρευνες νότια της Κρήτης

Η Βουλή της Ανατολικής Λιβύης ετοιμάζεται να δώσει το «πράσινο φως» στην Τουρκία για έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων στα λιβυκά ύδατα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο κάνει λόγο για μια «εντυπωσιακή στροφή που σηματοδοτεί τη βελτίωση των σχέσεων της Αγκυρας με τη Λιβύη».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη αναμένεται να ψηφίσει επί της συμφωνίας του 2019, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για το πλαίσιο της συνεργασίας για εξερεύνηση, αναφέρουν πηγές σε Τουρκία και Λιβύη. Οπως σημειώνουν, τα περισσότερα εμπόδια έχουν αρθεί.

Η Λιβύη, μέλος του ΟΠΕΚ, παραμένει εδώ και χρόνια διχοτομημένη, ανάμεσα στις αντίπαλες κυβερνήσεις της Βεγγάζης και της Τρίπολης. Η τελευταία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τουρκία και ήδη στηρίζει τη συμφωνία. Ωστόσο, η σθεναρή αντίθεση της ανατολικής πλευράς, όπου κυριαρχεί ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός, είχε μέχρι τώρα παγώσει την επικύρωσή της.

«Αν εγκριθεί, η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για τουρκικές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στην Κρήτη και την Τουρκία, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της Αγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο», σχολιάζει το Bloomberg εκτιμώντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οξύνει περαιτέρω τη διένεξη με την Ελλάδα και την Κύπρο, «που κατηγορούν την Τουρκία για κυριαρχικές επιδιώξεις σε αμφισβητούμενα ύδατα».

Η αλλαγή στάσης της ανατολικής Λιβύης αντανακλά μια νέα «ανακωχή» ανάμεσα στην Τουρκία και τον Χάφταρ, οι οποίοι πολέμησαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στη μάχη για την Τρίπολη το 2019–2020. Τότε, η Αγκυρα είχε στηρίξει στρατιωτικά την ισλαμιστική κυβέρνηση της Τρίπολης, την οποία ο Χάφταρ –με συμμάχους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία– προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει.

Αν και η ειρηνευτική διαδικασία του ΟΗΕ έφερε έναν νέο πρωθυπουργό, τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, η χώρα παραμένει διχασμένη. Η Τρίπολη και η Βεγγάζη εξακολουθούν να συγκρούονται για τα έσοδα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου της Αφρικής και τον έλεγχο των κρατικών θεσμών, χωρίς όμως σφοδρές μάχες τα τελευταία χρόνια.

Η Αγκυρα, στο μεταξύ, επιδίωξε διακριτικά να προσεγγίσει τον Χάφταρ, μετά και την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, ύστερα από ρήξη οχτώ ετών. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν πέρυσι για να αποκλιμακώσουν την αντιπαράθεση σχετικά με τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, που απειλούσε να αναζωπυρώσει τον εμφύλιο.

Στο ίδιο πλαίσιο βελτίωσης των διμερών σχέσεων, η τουρκική κορβέτα TCG Kinaliada πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα την πρώτη της επίσκεψη στο λιμάνι της Βεγγάζης, ενώ, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, εξετάζεται η αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών και συμβούλων. Τον Απρίλιο, ο γιος και διάδοχος του Χάφταρ, Σαντάμ, συναντήθηκε στην Αγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Αμυνας και τον αρχηγό του στρατού.

Για την Τουρκία, πέρα από την ενεργειακή προοπτική, υπάρχει και η οικονομική διάσταση: προσπαθεί να επανεκκινήσει έργα δισεκατομμυρίων που πάγωσαν λόγω της αστάθειας μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι το 2011. Πρόσφατα ξεκίνησαν απευθείας πτήσεις προς τη Βεγγάζη, ενώ τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εμπλακεί σε έργα ανοικοδόμησης και παραγωγής βιομηχανικών υλικών.

Η διαμάχη για τα θαλάσσια σύνορα αναζωπυρώθηκε τον Μάιο, όταν η Ελλάδα ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για έρευνες νότια της Κρήτης.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ξεκαθαρίσει ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία Λιβύης – Τουρκίας παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ.

Πηγή: Bloomberg