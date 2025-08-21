Ισπανία: Αποκλεισμός διάσημης παραλίας εξαιτίας τοξικών «μπλε δράκων»

Συναγερμός σήμανε τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία μετά την εμφάνιση σπάνιων και επικίνδυνων θαλάσσιων πλασμάτων, γνωστών ως «μπλε δράκοι», στην ακτή Costa Blanca.

Οι δημοτικές αρχές του Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε έκταση 11 χιλιομέτρων, υψώνοντας μαύρες σημαίες στις παραλίες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μετά τον εντοπισμό δύο μπλε δράκων στην παραλία Vivers, ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, ανακοίνωσε την απαγόρευση κολύμβησης, καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα πλάσματα, ακόμη και αν το μέγεθός τους δεν ξεπερνά τα 3,8 εκατοστά. «Παρά το μικρό τους μέγεθος και το εντυπωσιακό τους χρώμα, είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια», τόνισε.

Προειδοποιεί πως: «Αν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και τις αρχές. Αν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και μεταβείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας».

Παράλληλα, το δημαρχείο ξεκίνησε προληπτική επιχείρηση εντοπισμού πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ η τοπική αστυνομία και οι ναυαγοσώστες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη.

Παρά την απαγόρευση, αρκετοί λουόμενοι αψήφησαν τις οδηγίες και μπήκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να τους επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Η παραλία Vivers, παρότι λιγότερο γεμάτη από το συνηθισμένο, δέχθηκε επισκέπτες που δεν συμμορφώθηκαν με τα μέτρα ασφαλείας.