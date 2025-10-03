Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο μετά την δολοφονία της Καρολάιν

Βίντεο ντοκουμέντο για ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών, τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που μετέδωσε το MEGA η στυγνή δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο αναβιώνει.

Ο χρόνος γυρίζει στον Μάιο του 2021, τότε που ο πιλότος έπαιζε για μέρες θέατρο μπροστά και πίσω από τις κάμερες, μέχρι τελικά να ομολογήσει την δολοφονία της συζύγου του.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά, εκείνος που σκότωσε τη σύζυγό του και άφησε την κόρη του ορφανή από μητέρα, προσπαθεί να σπάσει τα ισόβια. Αν το πετύχει, όπως εκτιμούν νομικοί, σε λίγα χρόνια θα κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται το σκηνικό που είχε δημιουργήσει ο 36χρονος σήμερα δολοφόνος, με στόχο να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.

Τα λόγια αστυνομικών που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι κρύβει η υπόθεση αλλά και μια εικόνα που τους έβαλε σε σκέψεις και έμελλε να παίξει κρίσιμο ρόλο στις αποκαλύψεις.

Το κουτί από τη Monopoly που υποτίθεται πως είχε τα χρήματα που πήραν οι ληστές ήταν προσεκτικά τοποθετημένο στο πάτωμα. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο.

Όλο το σπίτι άνω – κάτω, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Στην κρεβατοκάμαρα καλώδια, χαρτιά, στυλό και ένα σπασμένο συρτάρι στο πάτωμα, δίπλα από τη σορό της Καρολάιν.