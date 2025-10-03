Back to Top
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς - Συμφωνία ως την Κυριακή αλλιώς έρχεται «κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο για τη Γάζα έως την Κυριακή

Τελεσίγραφο προς τη Χαμάς να δεχθεί το σχέδιο για τη Γάζα έως τις 18:00 την Κυριακή (ώρα Ουάσιγκτον) απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλιώς, αν το αρνηθεί, «θα ξεσπάσει μια κόλαση, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί».

«Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία τελευταίας ευκαιρίας, θα ξεσπάσει μια κόλαση, όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς, εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Ειδήσεις