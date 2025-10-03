Πάτρα- Προσφυγικά: Ανήλικοι Ρομά εντοπίστηκαν να επιχειρούν κλοπή σε βαν

Φόβος και αγανάκτηση επικρατούν στην περιοχή των Προσφυγικών της Πάτρας, καθώς οι κάτοικοι καταγγέλλουν έξαρση κρουσμάτων κλοπής με πρωταγωνιστές ανήλικους Ρομά.

Οι ανήλικοι φέρονται να «τρύπώνουν» τόσο σε σπίτια όσο και σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας τρόμο στην τοπική κοινωνία.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, σημειώθηκε νέο περιστατικό που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των κατοίκων. Δύο ανήλικα Ρομά εντοπίστηκαν να επιχειρούν να παραβιάσουν ένα σταθμευμένο όχημα τύπου βαν, με εμφανή στόχο την κλοπή.

Η δράση τους έγινε αντιληπτή από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι άμεσα κινητοποιήθηκαν και επενέβησαν, φωνάζοντας και προσπαθώντας να τους αποτρέψουν. Οι ανήλικοι, αντιλαμβανόμενοι ότι έγιναν αντιληπτοί, τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύλληψη.