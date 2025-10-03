Πάτρα: Εφιάλτης η καθημερινότητα στα Προσφυγικά- Μεγάλο πρόβλημα με τους ανήλικους Ρομά καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Το πρόσφατο περιστατικό με τον ηλικιωμένο άνδρα που παραπάτησε και τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να προστατεύσει την τσάντα του από ανήλικους Ρομά στην περιοχή των Προσφυγικών, δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης και καθημερινής κατάστασης παραβατικότητας, που έχει μετατρέψει τη ζωή των κατοίκων σε εφιάλτη.

Κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει στο thebest.gr ότι στη συμβολή των οδών Πόντου και Περγάμου, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο του περιστατικού, συγκεντρώνεται καθημερινά ομάδα ανηλίκων Ρομά, που προκαλούν φασαρία, καταναλώνουν αλκοόλ, προκαλούν φθορές σε αυτοκίνητα και εκφοβίζουν τους περίοικους.

«Μένω στη γειτονιά τέσσερις μήνες και κάθε μέρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο θέμα φασαρίας – υπάρχει φόβος. Έχουν γίνει ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ συχνά βλέπουμε ανήλικους να πίνουν ή να προκαλούν. Οι κάμερες ασφαλείας δεν αποτρέπουν τίποτα και η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί πολλές φορές, χωρίς αποτέλεσμα», σημειώνει.

Το περιστατικό με τον ηλικιωμένο, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, απλώς ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας και των τοπικών φορέων.