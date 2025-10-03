Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Οριακή η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας (Αγίου Αλεξίου)»

«Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πλήρης αδυναμία του εν θέματι Κέντρου Υγείας να καλύψει τις ανάγκες ακτινολογικών εξετάσεων κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς οι τρεις ακτινολόγοι που συνταξιοδοτήθηκαν δεν αναπληρώθηκαν με νέες προσλήψεις από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η κυβερνητική αδιαφορία για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στην περίπτωση του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας. Η δομή, λειτουργεί πλέον με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, υποβαθμίζοντας σοβαρά τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης των ανθρώπων στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, επιβαρύνοντας αντιστοίχως τη λειτουργία των νοσοκομείων της περιοχής, καθώς οι πολίτες είναι να αναγκασμένοι να προστρέχουν στα Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών αυτών.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πλήρης αδυναμία του εν θέματι Κέντρου Υγείας να καλύψει τις ανάγκες ακτινολογικών εξετάσεων κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς οι τρεις ακτινολόγοι που συνταξιοδοτήθηκαν δεν αναπληρώθηκαν με νέες προσλήψεις από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Το αποτέλεσμα είναι οι ανάγκες υγείας των κατοίκων της περιοχής ευθύνης της εν θέματι πρωτοβάθμιας δομής να μένουν ανικανοποίητες, να δημιουργούνται νέα ανυπέρβλητα για πολλούς και πολλές εμπόδια στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και τελικά να μονοδρομείται η “ελευθερία επιλογής” τους προς τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που επιβαρύνει έτι περαιτέρω τον ήδη πολύ επιβαρυμένο προϋπολογισμό των νοικοκυριών εξαιτίας της ακρίβειας και της κυβερνητικής επιλογής να μην κάνει τίποτα αφήνοντας την αγορά να αυτορυθμιστεί.

Επιπλέον, παρά τις διαρκείς και επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες για την εγκατάσταση ψηφιακού μαστογράφου και μαγνητικού τομογράφου στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτα. Οι διαγνωστικές αυτές υποδομές είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, και η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίησή τους συνιστά ακόμη μία ένδειξη της απουσίας πολιτικής βούλησης για ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αντίστοιχα, η λειτουργία τέτοιων διαγνωστικών μέσων προϋποθέτει την έγκαιρη πρόσληψη τεχνολόγων- χειριστών, για την οποία επίσης δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία πρόβλεψη.

Την ίδια ώρα, οι ελλείψεις σε παθολόγους και γενικούς γιατρούς έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τη διοίκηση να προσπαθεί να καλύψει τα κενά μέσω παρατάσεων παραμονής συνταξιούχων ιατρών, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εξαντλήσει το νόμιμο περιθώριο. Πρόκειται για πρακτική που δεν συνιστά λύση, αλλά απόδειξη της αποτυχίας σχεδιασμού και πρόβλεψης.

Τέλος, προκαλεί εύλογα ερωτήματα πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εφημερίες χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη από τα εργαστήρια. Εφημερίες υπό τέτοιες συνθήκες είναι εκ των πραγμάτων ελλιπείς, γεγονός που οδηγεί στην αναγκαστική παραπομπή μεγάλου αριθμού περιστατικών στα νοσοκομεία της Πάτρας, καθώς καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και ακριβής διάγνωση εντός της δομής.

Κι όλα αυτά σε μια Ελλάδα η οποία, με βάση τα πρόσφατα δεδομένα και στοιχεία της Eurostat, αντιμετωπίζει δυσθεώρητες ακάλυπτες ανάγκες υγείας στο αστρονομικό πια ποσοστό του 22%, όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 3,6%, τοποθετώντας την Ελλάδα στο τέλος της σχετικής λίστας. Την ίδια στιγμή οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες για ανάγκες υγείας στην Ελλάδα έχουν εκτοξευτεί στο 38,6% των συνολικών δαπανών υγείας, ο δε μέσος όρος της Ε.Ε. είναι μόλις 14,3%.

Επειδή το κράτος είναι εκ του Συντάγματος υποχρεωμένο να προσφέρει σε όλους και όλες δίχως καμία εξαίρεση δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και δευτεροβάθμιο επίπεδο,

Επειδή η λειτουργία της ΠΦΥ ως κεντρικού δημόσιου πυλώνα του ΕΣΥ για πρόληψη της νόσου, έγκαιρη διάγνωση και προαγωγή της υγείας είναι εν των ων ουκ άνευ για κάθε σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας,

Επειδή η λειτουργία των απεικονιστικών (ακτινολογικών) υπηρεσιών του ΚΥ Βορείου Τομέα μόνο κατά την πρωινή λειτουργία επιβαρύνει περαιτέρω τα νοσοκομεία της περιοχής αλλά και τους πολίτες που αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα,

Επειδή η καθυστέρηση στην εγκατάσταση ψηφιακού μαστογράφου και μαγνητικού τομογράφου στερεί από τους πολίτες κρίσιμες υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την κάλυψη των κενών σε ιατρούς ακτινολόγους στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας;

2. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την κάλυψη των κενών σε γενικούς ιατρούς και παθολόγους στην προειρημένη δομή;

3. Πότε προβλέπεται να εγκατασταθούν ο ψηφιακός μαστογράφος και ο μαγνητικός τομογράφος στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας, για τους οποίους γίνεται επανειλημμένα λόγος, χωρίς όμως να έχει υπάρξει έως τώρα καμία υλοποίηση;

4. Υπάρχει πρόβλεψη για την έγκαιρη πρόσληψη τεχνολόγων-χειριστών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η

λειτουργία των διαγνωστικών αυτών μηχανημάτων;

5. Πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εφημερίες χωρίς την υποστήριξη των απαραίτητων εργαστηρίων και τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής;

6. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ;

7. Πόσες ΤΟΜΥ λειτουργούν σήμερα και πώς εφαρμόζεται το ενωσιακό πρόγραμμα κάλυψης όλου του πληθυσμού με οικογενειακό ιατρό;