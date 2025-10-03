Πάτρα: Αναστάτωση στα Προσφυγικά- Ανήλικος προσπάθησε να αρπάξει από ηλικιωμένο την τσάντα από τη λαϊκή και τον έριξε κάτω- ΦΩΤΟ

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρύ τραυματισμό

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Φαναρίου και Χρυσοστόμου, όταν ηλικιωμένο άνδρα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, κρατώντας μια τσάντα με προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, τον πλησίασαν τέσσερις ανήλικοι Ρομά.

Ένα από τα παιδιά επιχείρησε να του αρπάξει την τσάντα, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να γυρίσει πίσω. Ο ανήλικος τράπηκε σε φυγή, ενώ ο ηλικιωμένος, παραπάτησε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε μπρούμυτα στο έδαφος. Ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρύ τραυματισμό, ενώ περαστικοί έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λαϊκή Αγορά Ηλικιωμένος

