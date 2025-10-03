Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο οταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr