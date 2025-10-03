Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε ...

Στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα

Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο οταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων- Συσσώρευση υδάτων κοντά στην Ανθείας- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ο φόβος έφερε σκαλωσιές, αλλά «ένα μόνο κτίσμα, αρκεί να φέρει το κακό»

Καιρός: "Άνοιξαν" οι ουρανοί στην Πάτρα- Στους 9-10°C ο υδράργυρος- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αμαλιάδα Παράσυρση Πεζού Θανατηφόρο τροχαίο

Ειδήσεις