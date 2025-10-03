Aναστασία Τσαλαμιδά: Έξι μέρες απεργία πείνας στο πλευρό του Ρούτσι

Μετά από έξι ημέρες αποχής από το φαγητό, η Πατρινή Αναστασία Τσαλαμιδά αποφάσισε να διακόψει την απεργία πείνας στην οποία είχε προχωρήσει, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η απόφαση για τη διακοπή της απεργίας πείνας ελήφθη ύστερα από προσωπική παράκληση του ίδιου του Πάνου Ρούτσι. Η ίδια βρισκόταν στο πλευρό του όλες αυτές τις ημέρες, στηρίζοντας τον αγώνα του για την εκταφή του γιου του, ο οποίος παραμένει θαμμένος χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί αναγκαίο αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Όσο αντέχω ή όσο χρειάζεται και όσο η παρουσία μου υπηρετεί τον σκοπό του Πάνου Ρούτσι. Όσο η παρουσία μου βοηθάει, θέλω να είμαι δίπλα του. Αν σταματάει να βοηθάει, θα είμαι σπίτι μου» είχε δηλώσει στο thebest.gr, την τέταρτη ημέρα της απεργίας πείνας.

Η παρουσία της Αναστασίας Τσαλαμιδά μπροστά από το ελληνικό Κοινοβούλιο, από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στον αγώνα όχι μόνο του Πάνου Ρούτσι, αλλά και όλων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, που συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, το αίτημα των οικογενειών δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά αγγίζει βαθιά το κοινό αίσθημα δικαιοσύνης: «Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το παιδί το δικό μου από τα παιδιά που χάθηκαν στο τρένο. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί εκεί και εγώ σήμερα να βρίσκομαι στη θέση αυτών των γονιών».