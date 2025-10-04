Κακοκαιρία: Σε ποια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας έριξε το περισσότερο νερό

Μεγάλα ύψη βροχής άφησε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σημαντικές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας. Συνολικά 14 σταθμοί κατέγραψαν βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών. Η περισσότερη βροχή έπεσε στη Θάσο, ενώ τα σκήπτρα στη Δυτική Ελλάδα, κρατά η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας.

Οι μετρήσεις αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας και δείχνουν ότι αρκετές περιοχές της χώρας βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και υπερχείλισης ποταμών.