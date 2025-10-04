Κακοκαιρία: Σε ποια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας έριξε το περισσότερο νερό

Συνολικά 14 σταθμοί κατέγραψαν βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών
Μεγάλα ύψη βροχής άφησε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σημαντικές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας. Συνολικά 14 σταθμοί κατέγραψαν βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών. Η περισσότερη βροχή έπεσε στη Θάσο, ενώ τα σκήπτρα στη Δυτική Ελλάδα, κρατά η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας.
Οι μετρήσεις αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας και δείχνουν ότι αρκετές περιοχές της χώρας βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και υπερχείλισης ποταμών.
Το συνολικό αθροιστικό ύψος υετού καταγράφηκε σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το τετραήμερο ήταν οι εξής:
