Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα από τις έντονες βροχοπτώσεις

Ο Οκτώβριος έκανε δυναμικό «ποδαρικό» με έντονες βροχές και καταιγίδες αλλά και χιόνια στα ορεινά – μια απότομη αλλαγή του καιρού που από το ατελείωτο καλοκαίρι, έφερε το Φθινόπωρο.

Η πρόσφατη κακοκαιρία, που έπληξε το σύνολο της χώρας τις πρώτες ημέρες του μήνα, έφερε μεγάλα ύψη βροχής.

Σε σημερινή (04.10.2025) ανάρτηση του meteo, αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025.

Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.