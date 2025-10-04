Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα από τις έντονες βροχοπτώσεις

Μεγάλα ύψη βροχής το προηγούμενο τετραήμερο
Ο Οκτώβριος έκανε δυναμικό «ποδαρικό» με έντονες βροχές και καταιγίδες αλλά και χιόνια στα ορεινά – μια απότομη αλλαγή του καιρού που από το ατελείωτο καλοκαίρι, έφερε το Φθινόπωρο.
Η πρόσφατη κακοκαιρία, που έπληξε το σύνολο της χώρας τις πρώτες ημέρες του μήνα, έφερε μεγάλα ύψη βροχής.
Σε σημερινή (04.10.2025) ανάρτηση του meteo, αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025.
Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.
Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής.
Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr