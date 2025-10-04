Λάρισα: 47χρονη έπαθε ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στους Γόννους Λάρισας από τον θάνατο 47χρονης στο Κέντρο Υγείας Γόννων, τη νύχτα της Παρασκευής (3.10.25).

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Γόννων Λάρισας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διακομιδής της υπέστη καρδιακή ανακοπή και σύμφωνα με την ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, εισήχθη στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας «άσφυγμη με μυδρίαση».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών με ΚΑΡΠΑ η 47χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και δόθηκε εντολή για νεκροψία και νεκροτομή.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η 5η ΥΠΕ.

«Στις 23:31 στις 03/10 Παρασκευή έλαβε κλήση το ΕΚΑΒ και αμέσως από το ΚΥ Γόννων αναχώρησε ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών για το χωριό Αιγάνη (35 χιλιόμετρα από τους Γόννους) στις 23:55 το ασθενοφόρο παρέλαβε την 47χρονη και στις 00:31 έφθασε στο ΚΥ Γόννους. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής η ασθενής έπαθε καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα του ΚΥ άσφυγμη με μυδρίαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ΚΑΡΠΑ (όπως προβλέπεται) και μετά από 50 λεπτά επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της. Εκλήθη η Αστυνομία για καταγραφή του περιστατικού και διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή».