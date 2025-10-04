Πάτρα: Διήμερο εκδηλώσεων για την 81η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης

Με σειρά εκδηλώσεων τιμά η Πάτρα την 81η επέτειο από την απελευθέρωσή της από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 9.00 μ.μ., στην πλατεία Παντοκράτορος, όπου το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου και η Ορχήστρα του θα παρουσιάσουν τα «Ρεμπέτικα της Κατοχής».

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 11.00 π.μ., στον ιστορικό χώρο των Ψηλαλωνίων, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των εκτελεσμένων αγωνιστών της Αντίστασης. Στις 6:30 μ.μ. θα ακολουθήσει περίπατος μνήμης, με αφετηρία τη δεξαμενή κάτω από το Κάστρο, σε σημεία της πόλης που συνδέονται με τις επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ για την απελευθέρωσή της. Η πορεία θα ακολουθήσει τη διαδρομή: Κάστρο – Παντοκράτορας – φυλακές Μαργαρίτη – παλαιό Νοσοκομείο, όπου οι μαχητές του ΕΛΑΣ είχαν απελευθερώσει κρατουμένους.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων υπογραμμίζει:

«Ήταν το πρωί της 4ης Οκτώβρη του 1944 όταν οι καμπάνες ανήγγειλαν τη λευτεριά και το τέλος της σκλαβιάς, με τους απελευθερωτές, τα τμήματα του ΕΛΑΣ, να παρελαύνουν στην ελεύθερη Πάτρα και τους κατοίκους να πλημμυρίζουν τους δρόμους της.

Τιμάμε την ιστορία και τους αγώνες του λαού μας, που πάλεψαν για το δίκιο και τη λευτεριά. Όλους όσους στάθηκαν περήφανα μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, όσους πάλεψαν με το όπλο στο χέρι και κράτησαν ηρωική στάση στα βασανιστήρια, αλλά και τις χιλιάδες λαού που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για την απελευθέρωση της πόλης, αποδεικνύοντας όσα μπορεί να καταφέρει ο λαός, ακόμα και όταν ο κατακτητής μοιάζει ανίκητος».

Παράλληλα, ο Δήμος τονίζει ότι η μνήμη της Αντίστασης συνδέεται με τους αγώνες των λαών όλου του κόσμου «που παλεύουν για ελευθερία, κόντρα σε κάθε κατακτητή», κάνοντας αναφορά και στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού απέναντι στην ισραηλινή κατοχή.

Οι φετινές εκδηλώσεις επιδιώκουν όχι μόνο να τιμήσουν τους αγωνιστές της Αντίστασης, αλλά και να διατηρήσουν ζωντανή τη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία κατακτιέται με θυσίες και αγώνες