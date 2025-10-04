Συμμορία διαρρηκτών στην Πάτρα: Πώς άνοιγαν τα σπίτια στο κέντρο, σε Άγιο Βασίλειο και Καστελλόκαμπο

Μια ομάδα νεαρών Ρομά, με «ειδίκευση» στις διαρρήξεις κατοικιών, βρίσκεται πίσω από πέντε κλοπές που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν ήδη ταυτοποιήσει τρία από τα πέντε μέλη, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας που ταλαιπωρεί την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Γνώμη», έχουν εξιχνιαστεί πέντε διαρρήξεις σε σπίτια από το κέντρο της Πάτρας έως τον Καστελλόκαμπο και τον Άγιο Βασίλειο, οι οποίες έγιναν μεταξύ 8 Δεκεμβρίου 2023 και 26 Ιανουαρίου 2024, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Ο τρόπος δράσης

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, έσπαγαν πόρτες και παράθυρα όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 6.000 ευρώ. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, ενώ σε βάρος τους υπάρχουν και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

Αν και δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, σε βάρος των τριών νεαρών – ηλικίας 31, 27 και 25 ετών – σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.