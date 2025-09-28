Όταν οι οδηγοί επιστρατεύουν φαντασία: Οι πιο ξεκαρδιστικές δικαιολογίες μπροστά στους αστυνομικούς

Όταν ένας οδηγός παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας –ιδίως για υπερβολική ταχύτητα– οι δικαιολογίες είναι συνήθως περιττές.

Οι κάμερες και τα ραντάρ της Τροχαίας δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Κι όμως, υπάρχουν οδηγοί που προσπαθούν να ξεγλιστρήσουν από τις κυρώσεις με απίστευτες ερμηνείες, δικαιολογίες ή ακόμα και... θεατρικές ερμηνείες που θα μπορούσαν να γίνουν σενάρια ταινίας. Άλλες φορές καταφεύγουν στο χιούμορ – και κάποιες μάλιστα πιάνουν τόπο.

Μια ανάρτηση στο Reddit ζήτησε από αστυνομικούς να μοιραστούν τις πιο αστείες δικαιολογίες που έχουν ακούσει από οδηγούς που… το πάτησαν λίγο παραπάνω. Κι εκείνοι δεν απογοήτευσαν.

Μπλόκο 1: «Γεννάω!»

Ένας αστυνομικός αφηγείται μια σκηνή βγαλμένη από σουρεαλιστική κωμωδία:

«Σταμάτησα έναν οδηγό που πήγαινε με 110 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 64. Όταν τον ρώτησα γιατί έτρεχε, με κοίταξε και φώναξε “Γεννάω!”. Τον ρώτησα πού είναι η γυναίκα του. Και τότε ξαναφώναξε “Γεννάω!” — εννοώντας ότι ο ίδιος γεννάει. Μετά πάτησε το γκάζι και εξαφανίστηκε χωρίς να περιμένει να του πω τίποτα».

Η συνέχεια της ιστορίας ήταν λιγότερο κωμική: Ο οδηγός συνελήφθη λίγο αργότερα από άλλο μπλόκο και διαπιστώθηκε πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Μπλόκο 2: «Έχω κάρτα Monopoly»

Άλλη ιστορία –λιγότερο επικίνδυνη, περισσότερο ευρηματική– ήρθε από έναν χρήστη που μοιράστηκε την εμπειρία του ξαδέρφου του:

«Μια φορά τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα. Όταν πλησίασε ο αστυνομικός, έβαλε το χέρι στο ντουλαπάκι και έβγαλε κάτι που έμοιαζε με δίπλωμα. Αντί γι’ αυτό, του έδωσε την κάρτα της Monopoly που γράφει “Βγες από τη φυλακή δωρεάν”».

Η αντίδραση του τροχονόμου;

Γέλια και μια απλή προφορική σύσταση. Ο αστυνομικός κράτησε την κάρτα, ίσως για να την κορνιζάρει…

Το χιούμορ στον δρόμο

Οι παραπάνω ιστορίες αποδεικνύουν πως –παρότι δεν συνιστάται– η φαντασία και το χιούμορ μπορούν κάποιες φορές να «ξεκλειδώσουν» τη συμπάθεια των οργάνων της τάξης. Βέβαια, το πιο ασφαλές και αποτελεσματικό είναι… να τηρούμε τον Κ.Ο.Κ. και να μη χρειάζεται καμία δικαιολογία.

Άλλωστε, ούτε η Monopoly δεν σε σώζει αν προκαλέσεις ατύχημα.

carandmotor.gr