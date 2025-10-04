Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Ανδρέα Αποσκίτη

Σήμερα το μεσημέρι η Πάτρα θα αποχαιρετήσει έναν ενεργό και ανήσυχο πολίτη, τον Ανδρέα Αποσκίτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγγέλων, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η οικογένειά του, τιμώντας τη μνήμη του, αντί στεφάνων, καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», έναν φορέα που στηρίζει παιδιά και οικογένειες που δοκιμάζονται.

Με μια πράξη γενναιοδωρίας και ανθρωπιάς, η οικογένεια του Ανδρέα Αποσκίτη προχώρησε στη δωρεά των οργάνων του, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους του.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης υπήρξε ένας πολίτης με βαθιά αγάπη για την Πάτρα. Ήταν η «ψυχή» της ομάδας στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δε λέγονται», μέσα από την οποία καυτηρίαζε με χιούμορ αλλά και αποφασιστικότητα τα κακώς κείμενα της πόλης. Καθημερινά κατέγραφε εικόνες, προβλήματα, και παραλείψεις από κάθε γωνιά της Πάτρας, με στόχο να κινητοποιήσει πολίτες και τοπικές αρχές για τη βελτίωση της καθημερινότητας.