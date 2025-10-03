Πάτρα: H γιατρός Καρολίνα Ακινόσογλου στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως

Συγκαταλέγεται στη φετινή έκδοση της λίστας Stanford’s “World’s Top 2% Scientists List
Στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως συγκαταλέγεται η παθολόγος -λοιμοξιολόγος Κατερίνα Ακινόσογλου, η οποία υπηρετεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
Η λίστα, η οποία εκπονείται από ειδική ομάδα του Stanford University σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Elsevier, αποτυπώνει τον αντίκτυπο του επιστημονικού έργου και αναδεικνύει το κορυφαίο 2% των ερευνητών παγκοσμίως.
Σε σχετική της δημοσίευση στο facebook η Καρολίνα Ακινόσογλου εκφράζει τις ευχαριστίες της:
"Πολλές ευχαριστίες στους συνεργάτες κ τους δασκάλους μου, που με έφεραν κ φέτος στο top 2% της λίστας των επιστημόνων παγκοσμίως. Αυτοί έκαναν την έρευνα, πραγματικότητα", έγραψε
