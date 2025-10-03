Πάτρα: Έπαθε έμφραγμα την ώρα που την έλουζαν σε κομμωτήριο

Συναγερμός σήμανε σήμερα σε κομμωτήριο στην Πάτρα, όταν μια 70χρονη γυναίκα υπέστη έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στον λουτήρα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.