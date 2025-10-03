Πάνος Ρούτσι: «Απίστευτα ψέματα και χυδαίες συκοφαντίες»- Στις δηλώσεις Γεωργιάδη απαντούν οι γιατροί του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα (3 Οκτωβρίου 2025) πως «ο Πάνος Ρούτσι είναι μια χαρά στην υγεία του», αμφισβητώντας ανοιχτά την εκτίμηση των γιατρών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 19η ημέρα απεργίας πείνας, έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και τους γιατρούς που τον παρακολουθούν. Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτικά μέσα, ανέφερε ότι, παρόλο που δεν έχει πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό φάκελο του ασθενούς, ενημερώθηκε από γιατρούς των Επειγόντων πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αντίθετα, η παθολόγος – λοιμωξιολόγος και Διευθύντρια ΕΣΥ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Όλγα Κοσμοπούλου, η οποία τον εξέτασε το πρωί στα ΤΕΠ, υποστηρίζει ότι η υγεία του είναι επιβαρυμένη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε παρεμβάσεις του στον ΑΝΤ1 και στο OPEN, αμφισβήτησε την εγκυρότητα του ιατρικού ανακοινωθέντος που εξέδωσε το πρωί ομάδα γιατρών:

«Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης με δική του ομάδα ιατρών που τον παρακολουθεί. Από τους γιατρούς των Επειγόντων έμαθα ότι η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι μια χαρά. Η κα. Κοσμοπούλου κάνει πολιτική και όχι ιατρική», είπε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέο επίσημο ιατρικό δελτίο από τη Διοίκηση του νοσοκομείου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν σταλεί πληρώματα του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα, απέναντι από το σημείο όπου βρίσκεται ο κ. Ρούτσι, τα οποία εκείνος αρνήθηκε να ακολουθήσει στο νοσοκομείο.

«Δεν είμαι γιατρός, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Έχουμε στείλει ασθενοφόρο και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ ακριβώς απέναντι από το σημείο που βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, ο ίδιος όμως αρνείται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μαζί με την κα. Κοσμοπούλου.

Θέλω να αναφέρω ότι λόγω αδιαθεσίας πήγε ο κος Ρούτσι στο νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Αττικής, από το Σύνταγμα. Ωστόσο, εφημέρευαν ο Ευαγγελισμός, το Ελπίς, το Αλεξάνδρα και άλλα νοσοκομεία πιο κοντά στο κέντρο. Το ανακοινωθέν δεν έγινε από γιατρούς. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης με δική του ομάδα ιατρών που τον παρακολουθεί», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι χτες διέψευσε ότι αρνήθηκε ιατρική βοήθεια όταν του προτάθηκε από το ΕΚΑΒ, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά στη κυβέρνηση να μην τολμήσει να κάνει εκταφή στο τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Γιατί εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά».

Σκληρή απάντηση από τους γιατρούς της Νίκαιας

Αλλά και οι γιατροί από την πλευρά τους, δίνουν σκληρή απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο χειρουργός του Γενικού Κρατικού και συνδικαλιστής της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου, έκανε λόγο για «απίστευτα ψέματα και χυδαίες συκοφαντίες» σε βάρος του Ρούτσι και της παθολόγου – λοιμωξιολόγου Όλγας Κοσμοπούλου:

«Ο κύριος Γεωργιάδης από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει σβάρνα ραδιόφωνα κανάλια και κοινωνικά δίκτυα εξαπολύοντας απίστευτα ψέματα, χυδαίες ύβρεις και απαράδεκτες συκοφαντίες ενάντια στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και ενάντια στη γιατρό, ειδική παθολόγο και λοιμωξιολόγο Διευθύντρια ΕΣΥ, κα. Ολγα Κοσμοπούλου», τόνισε και πρόσθεσε:

«Αυτή η αθλιότητα αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας και για κάθε πολιτισμένη χώρα και από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει αποπέμψει τον κ. Γεωργιάδη, αυτονόητα αποδέχεται ότι συμφωνεί με αυτή την απαράδεκτη και χυδαία συμπεριφορά και αυτή τη χυδαιότητα την χρεώνεται προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης».

Στην ίδια γραμμή, και ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος με ανακοίνωσή του είχε τονίσει:

«Η πραγματική κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι και των υπόλοιπων απεργών πείνας δεν σηκώνει ούτε αμφισβήτηση ούτε χυδαία ειρωνεία. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη το αίτημα των συγγενών να ικανοποιηθεί άμεσα ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία τους και η σωματική τους ακεραιότητα»

Ο κ. Σιδέρης, απάντησε προσωπικά στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ανέφερε σε χθεσινές του δηλώσεις «οι γιατροί που έχει δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη», στοχοποιώντας ιδιαίτερα την Όλγα Κοσμοπούλου μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ η οποία όπως είπε είναι ΑΝΤΑΡΣΙΑ και παίζει «θεατρικούς ρόλους».

«Οι χαρακτηρισμοί αυτοί επιστρέφονται. Άλλος παίζει το ρόλο του γελωτοποιού και η κυβέρνηση του να τον μαζέψει άμεσα», σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.