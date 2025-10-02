Πάτρα: Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου η κηδεία του Ανδρέα Αποσκίτη

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην Πάτρα, θα τελεστεί η κηδεία του Ανδρέα Αποσκίτη. Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν στις 12 το μεσημέρι από τον Ναό των Αγγέλων στο Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο της Πάτρας.

Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων,τα χρήματα να κατατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα".

Ο Ανδρέας Αποσκίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και με την οικογένειά του να λαμβάνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ιδιαίτερα ενεργός πολίτης και "ψυχή" της Ομάδας στο facebook "Πάτρα , Αυτά που δε λέγονται" και καυτηρίαζε τα κακώς κείμενα στην πόλη της Πάτρας.

"Όργωνε" την πόλη και κατέγραφε εικόνες από τη μια της άκρη μέχρι την άλλη, κινητοποιώντας τους πολίτες μέσα από την ομάδα "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται" για να καταθέσουν προβλήματα και να διεκδικήσουν λύσεις. Η δράση του αυτή, αποτελούσε και για τα ΜΜΕ της πόλης μια πολύτιμη πρώτη ύλη για τα ρεπορτάζ, μιας και ο Ανδρέας Αποσκίτης υπήρξε ένας από τους πιο επίμονους και πιο αποκαλυπτικούς ερασιτέχνες ρεπόρτερ.

Δεν δίσταζε μάλιστα, προκειμένου να αφυπνίσει, να αναλάβει ο ίδιος δράση για την εικόνα της πόλης. Κανείς δεν θα ξεχάσει την πρόσφατη κινητοποίησή του με την απόχη στο, γεμάτο σκουπίδια, σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.