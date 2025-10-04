Το viral αγγελτήριο γάμου σε… κηδειόχαρτο!

Έχοντας αποδείξει από καιρό ότι διαθέτει την αίσθηση αυτή με τους περιβόητους αναπτήρες που έγραφαν ότι “το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά”, το γραφείο τελετών Σφακιανάκη στα Χανιά τώρα… ξαναχτύπησε, βγάζοντας αγγελτήριο γάμου σε κηδειόχαρτο!

Φυσικά δεν το έκανε για κάποιον πελάτη, καθώς γαμπρός είναι ο γιος του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, Γιάννη Σφακιανάκη, Μανώλης, ο οποίος παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Άννα.

Ως κερασάκι στην τούρτα, μετά το μυστήριο η ανακοίνωση προαναγγέλλει συνέχεια της… παραφροσύνης στο κέντρο “‘Εσπερος”.