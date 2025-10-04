Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηράκλειο: Συνελήφθη ανήλικος που έριξε γροθιά σε 14χρονη μέσα σε σχολείο

Ηράκλειο: Συνελήφθη ανήλικος που έριξε γ...

Χειροπέδες και στην μητέρα του

Ένα νέο περιστατικό σχολικής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι Aρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 9:30 το πρωί σε γυμνάσιο του Ηρακλείου, όταν ένας 15χρονος την ώρα που βρισκόταν στην αυλή πλησίασε σε μια 14χρονη και της έκανε κεφαλοκλείδωμα. Μάλιστα, δεν δίστασε να της ρίξει και μια γροθιά στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το περιστατικό συνέβη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος καβγάς.

Μετά την καταγγελία οι Αρχές συνέλαβαν τον 15χρονο και την 32χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις Τώρα

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως»

Συμμορία διαρρηκτών στην Πάτρα: Πώς άνοιγαν τα σπίτια στο κέντρο, σε Άγιο Βασίλειο και Καστελλόκαμπο

Όταν οι οδηγοί επιστρατεύουν φαντασία: Οι πιο ξεκαρδιστικές δικαιολογίες μπροστά στους αστυνομικούς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σχολική βία Ηράκλειο

Ειδήσεις