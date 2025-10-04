Άρτα: Σε εξέλιξη η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο από αναφυλαξία

Αργά το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκίνησε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης εγκύου, η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας.

Η εκταφή της εγκύου που έχασε τη ζωή της από αναφυλαξία στο νοσοκομείο της Άρτας, διατάχθηκε έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Η διαδικασία πραγματοποιείται παρουσία ιατροδικαστή και αστυνομικών αρχών ενώ παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ο ιατρικός φάκελος της 28χρονης αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ζητώντας να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 28χρονη Σπυριδούλα, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού.

H 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή (28.09.2025) στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως ανέφερε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί.

«Το αλλεργικό σοκ είναι μία διαχείριση περιστατικού πολύ δύσκολη και ανάλογα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πως θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός, το προσωπικό που θα διαχειριστεί το περιστατικό. Αυτό είναι ένα πακέτο της στιγμής που μπορεί να το εξηγήσει μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής που είναι εκεί και κανένας άλλος. Μπορεί ένα φάρμακο να το έχει πάρει κάποιος και να μην σου κάνει αντίδραση και να το πάρεις τρίτη φορά και να σου δημιουργήσει πρόβλημα», είπε.