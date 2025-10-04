Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια του Σούμι

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με ένα τρένο να δέχεται επίθεση στην περιφέρεια του Σούμι με τα θύματα μεταξυ των επιβατών να είναι πολλά.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό με συνέπεια να χτυπηθεί ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων με το Ζελένσκι να κάνει λόγο για 30. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

Για «βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone στον σιδηροδρομικό σταθμό της Shostka, στην περιοχή Σούμι», μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο X, όπου ανέβασε και βίντεο από την επίθεση, «όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στον τόπο του συμβάντος και έχουν αρχίσει να βοηθούν τους ανθρώπους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες βρίσκονται σε διαδικασία εξακρίβωσης. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για τουλάχιστον 30 θύματα. Προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τόσο προσωπικό της Ukrzaliznytsia όσο και επιβάτες βρίσκοταν στον τόπο της επίθεσης».