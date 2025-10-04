Wall Street Journal: Η Χαμάς διχασμένη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Πίσω από τη δημόσια ανακοίνωση της Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται «ένα μεγάλο μέρος» του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι εσωτερικές αντιθέσεις είναι εμφανείς.

Όπως αναλύει η εφημερίδα Wall Street Journal, ενώ η πολιτική πτέρυγα του κινήματος, με έδρα το Κατάρ, κλίνει προς την αποδοχή της συμφωνίας, οι στρατιωτικοί διοικητές της Γάζας απορρίπτουν κάθε μορφή παράδοσης χωρίς εγγυήσεις.

Η Χαμάς δήλωσε επίσημα ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τη Γάζα και να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά, ζωντανούς ή νεκρούς. Ωστόσο, οι ασάφειες στο ανακοινωθέν της — ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό και τους όρους απελευθέρωσης — προκάλεσαν σκεπτικισμό στους Άραβες διαμεσολαβητές. Για την Ουάσιγκτον πάντως, η δήλωση αυτή θεωρήθηκε σημαντικό βήμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη», καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς ώστε να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Χάσμα μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας

Ο διαπραγματευτής Χαλίλ Αλ-Χάγια και αρκετοί ανώτεροι πολιτικοί αξιωματούχοι στην εξορία στηρίζουν την αποδοχή της αμερικανικής πρότασης, παρά τις έντονες επιφυλάξεις. Όμως η επιρροή τους στη στρατιωτική πτέρυγα παραμένει περιορισμένη. Στη Γάζα, ο νέος στρατιωτικός ηγέτης, Εζεντίν Αλ-Χαντάντ, φέρεται να είπε στους διαμεσολαβητές ότι είναι διατεθειμένος να παραδώσει πυραύλους και βαριά όπλα στον ΟΗΕ και στην Αίγυπτο, αλλά θέλει να κρατήσει τα ελαφρά όπλα, όπως τα τυφέκια εφόδου, τα οποία η Χαμάς θεωρεί «αμυντικά».

Για πολλούς διοικητές στο πεδίο, η κατάσταση είναι αδιέξοδη. Φοβούνται ότι μια συμφωνία θα προκαλέσει εξέγερση ανάμεσα στους νεαρούς μαχητές, συχνά από οικογένειες που έχασαν συγγενείς ή σπίτια στον πόλεμο και που πλέον αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα. Αυτοί οι μαχητές, συχνά ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, διεξάγουν αποκεντρωμένο αντάρτικο με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ελεύθερους σκοπευτές και RPG.

Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Το σχέδιο Τραμπ απαιτεί πλήρη αφοπλισμό και απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες από την υπογραφή της συμφωνίας. Μέρος της Χαμάς θεωρεί αυτούς τους όρους μη ρεαλιστικούς και καταγγέλλει μια «εξαναγκασμένη εκεχειρία» αντί για αληθινή ειρήνη. Ορισμένοι μαχητές απειλούν μάλιστα να ενταχθούν σε άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως η Ισλαμική Τζιχάντ, εάν οι ηγέτες τους αποδεχθούν.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, παραμένει επιφυλακτικό. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ετοιμάζει την απελευθέρωση των ομήρων «με βάση τους όρους του Ισραήλ και του προέδρου Τραμπ», χωρίς όμως να δεσμευθεί για παύση των επιχειρήσεων. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει πλέον μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας, αλλά αντιμετωπίζει ακόμα αρκετές χιλιάδες μαχητές, νέους και αποφασισμένους.

Τελευταία ευκαιρία για τη Χαμάς;

Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές, ο χρόνος τελειώνει. Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι αυτή είναι η τελευταία της ευκαιρία να σώσει τη Γάζα, διαφορετικά θα χάσει κάθε διπλωματική στήριξη. Το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο: όπως σημειώνει το Wall Street Journal, αυτή η φάση των διαπραγματεύσεων μπορεί να αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι η Χαμάς αρχίζει να συνειδητοποιεί το ενδεχόμενο μιας ολικής ήττας.