Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Γάζα παρά το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των επιθέσεων

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και διαβεβαίωνε ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη για ειρήνη», αποδεχόμενη την απελευθέρωση ομήρων και ορισμένους όρους του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, το Ισραήλ συνέχισε τις επιχειρήσεις του.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Γάζας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο (04.10.2025) από πλήγμα που έπληξε κατοικία στο κέντρο της πόλης της Γάζας, ενώ άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» της πρώτης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επικεντρώνεται στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Λίγο αργότερα, αρκετά ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μειώσουν σταδιακά τις επιθετικές επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Αναστολή επιχειρήσεων του IDF

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, στρατηγός Εϊάλ Ζαμίρ, ζήτησε από τα στρατεύματα να «εξαλείψουν κάθε απειλή», ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων.

Παρά την πολιτική εντολή για παύση των επιθετικών επιχειρήσεων, πλήγματα συνεχίζουν να αναφέρονται στο πεδίο. Σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Τούφαχ της πόλης της Γάζας, ενώ πυρά πυροβολικού έπληξαν την περιοχή Μπουρέιζ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, καθώς και την περιοχή Χαν Γιούνις στο νότο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σε νυχτερινό ανακοινωθέν ότι πραγματοποιήθηκε «ειδική αξιολόγηση της κατάστασης» με τους ανώτερους στρατηγούς, χωρίς όμως να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες των νέων οδηγιών.