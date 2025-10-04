Το Πίρι Ρέις βγήκε για έρευνες στο Αιγαίο

Θα κρατήσουν 10 ημέρες
Από το λιμάνι της Σμύρνης απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής (03.10.2025) το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» για να πραγματοποιήσει έρευνες για την Τουρκία.
To τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» το πρωί του Σαββάτου (04.10.2025) βρισκόταν ανοιχτά της πόλης Μπαμπακαλέ, έξω από τον κόλπο του Αδραμυτίου βόρεια της Λέσβου και έπλεε με ταχύτητα 8 κόμβων. Το σκάφος θα κάνει έρευνες στο πλαίσιο της παράνομης NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, με ισχύ από τις 4 ως τις 14 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την NAVTEX της Άγκυρας, οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.
Πρακτικά, η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.
Δεν λείπουν αυτοί που θεωρούν ότι η κίνηση του Πίρι Ρέις έρχεται για να κατευνάσει την «αναστάτωση» που έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά την – κατά ορισμένες πλευρές – «άκαρπη» συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος δεν φαίνεται να εξασφάλισε την συμμετοχή της χώρας του στο πρόγραμμα των F-35, ούτε την απόκτηση κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος KAAN, όπως είχε αναφέρει και ο Χακάν Φιντάν.
Η θέση του Πίρι Ρέις το πρωί του Σαββάτου
Επιπλέον η «έξοδος» του Πιρι Ρέις εκτιμάται ότι στοχεύει και στην τουρκική αντιπολίτευση που είχε αντιδράσει ότα τον ωκεανογραφικό σκάφος είχε παραμείνει στην Σμύρνη πριν λίγες μέρες, παρά την σχετική τουρκική NAVTEX. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαιρέτισε τη νέα NAVTEX σχετικά με την επανέναρξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να διεξαχθούν στο Αιγαίο από το «Πίρι Ρέις».
«Η επανέναρξη των επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, που είχε ακυρωθεί και είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, είναι θετική από την άποψη της προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου.
Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, με την έκδοση αντι – NAVTEX, που έχει ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr