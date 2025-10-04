Το Πίρι Ρέις βγήκε για έρευνες στο Αιγαίο

Από το λιμάνι της Σμύρνης απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής (03.10.2025) το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» για να πραγματοποιήσει έρευνες για την Τουρκία.

To τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» το πρωί του Σαββάτου (04.10.2025) βρισκόταν ανοιχτά της πόλης Μπαμπακαλέ, έξω από τον κόλπο του Αδραμυτίου βόρεια της Λέσβου και έπλεε με ταχύτητα 8 κόμβων. Το σκάφος θα κάνει έρευνες στο πλαίσιο της παράνομης NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, με ισχύ από τις 4 ως τις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την NAVTEX της Άγκυρας, οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Πρακτικά, η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Δεν λείπουν αυτοί που θεωρούν ότι η κίνηση του Πίρι Ρέις έρχεται για να κατευνάσει την «αναστάτωση» που έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά την – κατά ορισμένες πλευρές – «άκαρπη» συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος δεν φαίνεται να εξασφάλισε την συμμετοχή της χώρας του στο πρόγραμμα των F-35, ούτε την απόκτηση κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος KAAN, όπως είχε αναφέρει και ο Χακάν Φιντάν.