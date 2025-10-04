Ηλεία: Παρέμβαση Εισαγγελέα για την παραβατικότητα ανηλίκων

Εισαγγελική παρέμβαση και στην Ηλείας υπήρξε για το πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας, με το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας Ανηλίκων να προβαίνει σε προληπτική δράση στον τομέα της εγκληματικότητας των ανήλικων.

Με έγγραφό της προς εκπαιδευτικούς φορείς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων και Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας Ιουλιανός Λαζάνης, τους ζητά να ενημέρωση την αρμόδια εισαγγελία, όχι μόνο για περιστατικά ποινικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαία η διακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης και ανατροφής ανηλίκου και η έρευνα του οικογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς και η ενδεχόμενη παιδοψυχιατρική εκτίμησή του, προκειμένου να καθίσταται δυνατή, ήδη σε προληπτικό επίπεδο, η έγκαιρη παρέμβαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων.

Το συγκεκριμένο έγγραφο έρχεται μετά την εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου , λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσφατη έξαρση φαινομένων εγκληματικότητας ανηλίκων, τόσο εντός των σχολικών μονάδων όσο και στο πλαίσιο του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Α.Π. προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρα, το κοινωνικό πρόβλημα της εγκληματικότητας των ανηλίκων προβάλει έντονο και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε με τα περιστατικά που έρχονται στο φως να επιβεβαιώνουν την άποψη ότι αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Καθημερινά πλέον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονται αναφορές σε αξιόποινες πράξεις ανηλίκων και ιδιαίτερα σε πράξεις που ενέχουν βία και σκληρότητα σε βάρος των θυμάτων τους. Συμμορίες ανηλίκων στα πρότυπα της μαφίας.

Έφηβοι, που όπως αναφέρονται σε δικογραφίες, διευθύνουν με μαεστρία εγκληματικές οργανώσεις και επιδίδονται σε επιθέσεις με ανελέητους ξυλοδαρμούς, αιματηρά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και όπλα. Περιστατικά βίας από ανήλικους που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, σήμερα αποτελούν καθημερινότητα.

Πρόταση για δράσεις από το Δήμο Πύργου

Ανταποκρινόμενος στην εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, ο Δήμος Πύργου, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, απέστειλε επίσημη πρόταση σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής για τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων πρόληψης.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι δράσεις θα οργανωθούν από τα ίδια τα σχολεία, ενώ ο Δήμος Πύργου, μαζί με κρίσιμους θεσμικούς φορείς όπως η Εισαγγελία Ανηλίκων, η Ελληνική Αστυνομία και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, θα συμμετάσχει ενεργά με ομιλίες και εξειδικευμένες εισηγήσεις.

Η Κοινωνική Υπηρεσία τονίζει ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να είναι τιμωρητική, αλλά πρέπει να εστιάζει στην πρόληψη ως την πιο ουσιαστική μορφή προστασίας:

«Ο Δήμος Πύργου δεν μένει αμέτοχος. Στηρίζουμε έμπρακτα την οικογένεια και το σχολείο, γιατί η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας. Μέσω της πρότασης αυτής, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα για τα παιδιά, γεμάτα αξίες και αυτοπεποίθηση» ανέφερε σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Γιώργος Κάρδαρης.

